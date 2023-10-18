محمد صلاح يوجه رسالة قوية للعالم دعما لفلسطين: قدموا الدعم الإنساني لغزة فورًا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - وجه النجم الدولي محمد صلاح، رسالة قوية للعالم دعما للقضية الفلسطينية، بعد الأحداث الأخيرة وقصف الاحتلال المستمر على غزة، وآخرها مستشفى المعمداني.

وقال محمد صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها!، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".