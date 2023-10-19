رغم تقليل وصول المقطع لمتابعيه عبر فيس بوك .. فيديو محمد صلاح لدعم فلسطين يصل لـ65 مليون مشاهدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 12:31 صباحاً - انتشر مقطع فيديو محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي لدعم فلسطين، واقترب من 65 مليون مشاهدة بعدما نشره عبر كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من تقليل وصول المقطع لمتابعيه عبر فيس بوك.

فيس بوك يقلل وصول فيديو محمد صلاح فيس بوك يقلل وصول فيديو محمد صلاح

وبعد ساعة من نشر الفيديو وصل المقطع إلى حوالي 51 مليون مشاهدة على تويتر، و11 مليون على إنستجرام، بينما وصل إلى حوالى 1.5 مليونًا فقط على فيس بوك، لتبلغ إجمالي المشاهدات إلى حوالي 65 مليونًا.

مشاهدات فيديو محمد صلاح على إنستجرام مشاهدات فيديو محمد صلاح على إنستجرام

محمد صلاح على تويتر محمد صلاح على تويتر

بيان محمد صلاح

وتضامن النجم الدولى محمد صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وواصل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

وأكد صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".