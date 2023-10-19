نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئاسة الجمهورية: السيسي وبايدن اتفقا على إدخال المساعدات من معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ قليل.

إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح

وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، تناول الاتصال الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام.

معبر رفح

وقال المتحدث باسم الرئاسة: تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.