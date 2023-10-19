نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "إدخال المساعدات".. كواليس مكالمة السيسي وبايدن بشأن الأوضاع في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "إدخال المساعدات".. كواليس مكالمة السيسي وبايدن بشأن الأوضاع في غزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالَا هاتفيَا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وخلال الاتصال الهاتفي، تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة؛ لتأمين وصول المساعدات.

كما أعرب الرئيس بايدن، عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

بث مباشر.. آخر تطورات الأحداث في قطاع غزة (فلسطين اليوم)

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال بايدن للصحفيين بعد اتصاله هاتفيا بالرئيس السيسي، من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة للاحتلال الإسرائيلي، إن الرئيس السيسي "وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

شبه نهائية.. عدد الشهداء والمصابين في "المذبحة الإسرائيلية" بمستشفى المعمداني بغزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، حصيلة جديدة وشبه نهائية لعدد الشهداء الذي سقطوا جراء قصف مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وقالت الوزارة إن 471 فلسطينيا استشهدوا في "المذبحة الإسرائيلية" بالمستشفى، وفقا لرويترز.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في بيان الأربعاء، أن 471 فلسطينيا قُتلوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها بـ "المذبحة الإسرائيلية" في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت "471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة، فضلًا عن 314 إصابة بجروح مختلفة" في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد قالت في وقت سابق، إن 3478 شخصا استشهدوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري، وفق حصيلة جديدة للوزارة الأربعاء.

وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي (على قطاع غزة) لليوم الثاني عشر على التوالي هو 3478 شهيدا و12065 إصابة بجروح مختلفة".

بالإضافة إلى ذلك سقط 62 قتيلا وأكثر من 1300 جريح في الضفة الغربية المحتلة.