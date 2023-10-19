فلسطين اليوم.. كواليس 48 ساعة حاسمة بين السيسي وبايدن

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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين الآن.. كواليس 48 ساعة حاسمة بين السيسي وبايدن

غزة الآن، فلسطين اليوم.. تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال 48 ساعة اتصالين هاتفين من الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وآخر تطورات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أخبار فلسطين.. كواليس 48 ساعة حاسمة بين السيسي وبايدن

فلسطين.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن كواليس وتفاصيل الاتصالين الهاتفين بين الرئيس السيسي ونظيره بايدن، وجاء الاتصال الأول مساء يوم الاثنين الماضي 16 أكتوبر 2023، بينما الاتصال الآخر بينهما كان في الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء 18 أكتوبر 2023، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، وجاء نص الاتصالين الهاتفين كما يلي:

الاتصال الأول.. أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة (أخبار فلسطين)

فلسطين الآن.. وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الاثنين الماضي 16 أكتوبر 2023، وذلك في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطًا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وجاءت تفاصيل الاتصال كالتالي:

اتفقا الرئيسان على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام.

تم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.

الاتصال الثاني.. إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام (فلسطين اليوم)

فلسطين اليوم.. كما تلقى الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وجاء تفاصيل الاتصال الهاتفي كالتالي:

تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام.

قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ويعد أبرز ما جاء خلال الاتصال الهاتفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بين الرئيس السيسي ونظيره بايدن، الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام.

بث مباشر.. آخر تطورات الأحداث في قطاع غزة (فلسطين اليوم)

مصر عن تصريح بايدن بشأن إدخال المساعدات: تطور إيجابي "كنا طالبنا به"

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن إدخال المساعدات إلى القطاع تطور إيجابي "كنا طالبنا به"، مضيفًا لـ العربية/الحدث الأربعاء، أن مصر ستشرف مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري على دخول المساعدات، وأن هدف مصر هو الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.