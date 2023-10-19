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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - محمد رمضان يطلق "تصريحات نارية" بشأن فلسطين: صوتنا يوصل لمين؟
عاجل - محمد رمضان يطلق "تصريحات نارية" بشأن فلسطين: صوتنا يوصل لمين؟، نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو، عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، وعلق خلاله عن الوقفات التضامنية لفلسطين، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
عاجل - محمد رمضان يطلق "تصريحات نارية" بشأن فلسطين: صوتنا يوصل لمين؟
استنكر محمد رمضان الرسائل التي تأتي له، من أجل التكلم عن الحرب الفلسطينية، قائلًا: "عايزين صوتنا يوصل لمين بره بلادنا".
وأضاف: "بلادنا تمتلك جيوش وأسلحة تم شرائها فمتي يأتي الوقت لاستخدام هذه الأسلحة".
وتابع رمضان متسائلًا: "من الذي نريده ليقدم لنا المساعدة حول ما يحدث"، وأصفًا الأحداث بأنها "قمة الجبن وقلة الرجولة".
وأردف: "نكتب باللغة الإنجليزية لماذا، من سوف يدافع عن عربي مثله مثلنا"، داعيًا إلى التحدث بشكل عقلاني.