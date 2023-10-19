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أحمد جودة - القاهرة - سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، شهد استقرارًا ملحوظًا، ويتفاوسعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في العديد من البنوك المصرية، وفقًا للأسعار المحدثة حديثًا، ويمكن للأفراد معرفة أحدث الأسعار من خلال الاستعلام في البنوك أو المواقع الإلكترونية المختصة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في مصر، كما نستعرض سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023.. العملة السعودية تنهار في السوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 8.19 جنيه مصري.

سعر البيع 8.22 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الشراء 8.19 جنيه مصري.

سعر البيع 8.22 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء 8.21 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة

سعر الشراء 8.19 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سعر الشراء 8.18 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

سعر الشراء 8.09 جنيه مصري.

سعر البيع 8.26 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023.. العملة السعودية تنهار في السوق السوداء

سعر الريال السعودي مقابل الجنية اليوم في البنوك الإسلامية اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء 8.23 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الشراء:8.13 جنيه مصري.

سعر البيع: 8.24 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء 8.17 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

سعر الشراء 8.13 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء 8.01 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء 8.22 جنيه مصري.

سعر البيع 8.24 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة

سعر الشراء 8.03 جنيه مصري.

سعر البيع 8.24 جنيه مصري.

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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023.. العملة السعودية تنهار في السوق السوداء

انهيار سعر الريال السعودي في السوق السوداء

يعيش أصحاب السوق السوداء حالة من انهيار وتراجع سعر العملات في السوق السوداء وسقوط سعر صرف الشراء والبيع، حيث إنخفضت أسعار العملات في السوق الموازي، فقد وصل سعر الريال اليوم الخميس إلى 9 جنية، وكان قبل ذلك قد وصل لـ11 جنيهًا.