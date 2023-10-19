حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الجمعة 20-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 08:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 20-10-2023

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم أجواء من المنافسة الإيجابية في مجال السفر التنقلات الشرح يوم مهم يحمل الوعود الكثيرة والمفرحة جداً، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل.

عاطفياً: تشعر بروعة الجوّ ولن تتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما.

صحياً: تحب الطعام وهذا ما يؤدي بك إلى زيادة في الوزن، فكن حريصاً على صحتك.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 20-10-2023

مهنياً: حاول ان تعتمد على نفسك وكن صبورا وابتعد عن القلق ولا للانفعالات السابية وكن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العمل، وأي تردّد تداعياته لن تكون خطرة على مستقبلك.

عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا ما يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة اللامتناهية التي تبقي العلاقة مستقرة.

صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 20-10-2023

مهنياً: انت تمتلك الكثير من الطاقة والقدرة على الوصول الى ما تريد في هذا اليوم الايجابي لذلك حاول ان تستفيد من نوعية الوقت في القسم الاول من النهار تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما تعلق عليه آمالاً كباراً.

عاطفياً: لا للتسرع في إطلاق الأحكام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية مع الشريك.

صحياً: نقاط ضعفك صحياً الرأس والأسنان والحساسية التي غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 20-10-2023

مهنياً: وجود القمر في البيت الثاني بيت المال يحمل نوع من انواع الإيجابية ما يجعلك تتجنب أحد المشاريع التي تتطلب تمويلا كبيرا وتبدأ بورشة عمل جديدة، في جميع الأحوال لا توقع مستندات أو اتفاقيات قبل الاطلاع جيداً عليها.

عاطفياً: تعالج القضايا العائلية والعاطفية بلا خوف أو تردّد، وتساهم في إحلال السلام وتقريب وجهات النظر بعد التباين.

صحياً: الأخطار المحيقة بصحتك تزول بعد وإن حيويتك وقدرتك على إزالة الشحم ستجعلك تتخطى ذلك بسرعة.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 20-10-2023

مهنياً: يوم جيد يحمل تطورات ومصالحات مع وجود القمر في برجك يجعل امورك المهنية الافضل ومعنوياتك مرتفعة تميل هذا اليوم كثيراً إلى المشاركة وعدم الانزواء والابتعاد عن الأجواء المفرحة والمريحة في مجالك المهني.

عاطفياً: يسود جو من السعادة بعد خلاف حاد مع الشريك لم تكن تتوقعه، كذلك لم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحد.

صحياً: صحتك تكون قوية جداً هذا اليوم خلافاً للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدّد طاقتك في اتجاهات مختلفة.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 20-10-2023

مهنياً: بالرغم من القلق المسيطر قبل الظهر انت شخص واثق ايجابي التفكير ما يرفع رصيدك مع وصول القمر الى برجك بحيث تدور عجلة العمل في الاتجاه الصحيح، لكن استرح قليلاً واغتنم هدوء الأجواء للاستشارة والبحث والمزيد من التدقيق.

عاطفياً: شعورك بالارتياح النفسي يدفعك إلى الخروج من الانكماش والتحفظ والشك، ويصبح التقرّب منك سهلاً.

صحياً: عليك أن تكون أكثر اتزاناً لأن ثمة مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد والمثابرة والنشاط.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 20-10-2023

مهنياً: يوفر لك هذا اليوم الجتماعي بامتياز طاقة كبيرة جدّاً وموجة سعادة تجتاح حياتك ما يجعلك مميزاً في مواجهة أرباب العمل إذا كنت تعمل في الشأن العام.

عاطفياً: أدعوك الى عدم إحراج الحبيب في هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسياً ولن يرتاح إلى من سيقترب منه ويحاول محادثته.

صحياً: عاملان غير مباشرين يؤثران فيك اليوم نابعان من توترات وضغوطات ومسؤوليات مهنية ومنزلية.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 20-10-2023

مهنياً: الاكثر تعبت تشعر كلنك مهمل حاول ان تخفف عصبيتك ولا تضخم الامور اطلب مساعدة أحد الزملاء للتدخل وتلطيف الأجواء في العمل بسبب الخلافات الحادة التي حدثت في الآونة الأخيرة.

عاطفياً: تبحث في شؤون عاطفية، وتكترث لمعلومات وأخبار جديدة، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور في القريب العاجل.

صحياً: الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي أو إفراط في تناول الحلويات.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 20-10-2023

مهنياً: يوم سريع يحمل آمال مهنية ودعم غير محدود لقاءات واخبار سارة ما يجعلك تحصل على فرصتك الذهبية فلا داعي إلى العجلة، بل دع الوقت يمرّ ولا تستعجله لئلا تندم لاحقاً على أمور لا تستحق.

عاطفياً: تنتهي الخلافات وتهدأ الأجواء ويرتاح البال وتصفو النيّات، ولن تخفق في تصحيح الأوضاع وإعادتها الى نصابها الطبيعي.

صحياً: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء الذي تستحقه.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 20-10-2023

مهنياً: الاجواء مؤيدة تحمل طاقة ايجابية وتواصل جيد مع الاخرين لذلك حاول البحث عن حليف أو عن صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ، وجهّز الملفات للدرس الشامل.

عاطفياً: لا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح كبرياءه ولا تضعه في مواقف محرجة، فهو يمرّ بيوم عصيب بسبب أحد زملائه في العمل.

صحياً: إذا أرهقت نفسك في العمل أكثر من اللازم ستكون العواقب وخيمة عليك، انتبه.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20-10-2023

مهنياً:يوم طويل صعب يحمل متاعب تاخير خلافات وياس ما يجعلك عصبي متوتر فتكون أمام حيرة ما ووضع مربك أو في مأزق يصعب الخروج منه.

عاطفياً: تنتابك مشاعر حب جديدة وشديدة تزيل التشنّجات وتشعر ببعض التحدّيات التي تواجهك مع الشريك لكنّك تتغلب عليها.

صحياً: تمدّد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته هو بفعل الإرهاق، من الأفضل ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 20-10-2023

مهنياً: يحمل هذا اليوم انشغالات كبيرة حاول ان تحدد المسؤوليات فانت بحاجة الى التنظيم والبدء بالاولويات و كن على أتم الاستعداد لتغييرات مفاجئة ولفرض استثنائية لم تكن تتوقعها، أو لتتحرّر من قيد أو لخبر مميز قد يقلب حياتك رأساً على عقب.

عاطفياً: كن صبوراً وعاقلاً لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود إليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.

صحياً: معروف عنك أنك تحب الرياضة، وهذا اليوم ترى نفسك تواقاً إلى الحركة والنشاط أكثر من السابق.