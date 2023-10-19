جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم لمناقشة الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 10:31 صباحاً - يعقد مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة طارئة، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية، عملا بالفقرة الأخيرة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس.

والتى تنص على، "لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء".

يأتى انعقاد الجلسة وسط تأييد شعبى جارف لموقف القيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة، ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسى التهجير القسري لأهل غزة إلى سيناء، ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب.

وكان مجلس الشيوخ، قرر أمس خلال جلسته الطارئة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الإجراءات التى يراها لحماية الأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية.