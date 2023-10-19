نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: نسبة تنفيذ أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية بلغت 60% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن نسبة تنفيذ أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية بلغت ٦٠ ٪ حاليًا، وذلك طبقا للتقرير الذي تلقاه وزير الري من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بشأن أعمال صيانة القنطرة.

وأوضح وزير الري، في بيان اليوم، أن أعمال الصيانة الجارية تشتمل على مراشمة وصيانة ودهان بوابات القنطرة، وتوريد وتركيب أجهزة تشغيل كهروميكانيكية جديدة للبوابات، وصيانة مصدرى التغذية الكهربائية الدائم والاحتياطى، وتوريد وتركيب لوحات التشغيل والتحكم فى بوابات القنطرة، وتركيب كابلات جديدة.

وصرح سويلم، خلال البيان، أن أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أنه تم إدارج قنطرة حجز الصالحية بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر واتخاذ أي قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر، حيث تبين بعد المعاينة والدراسة إحتياج قنطرة حجز الصالحية للصيانة نظرًا لوجود صعوبة فى عمل الموازنات المائية طبقًا لوضع القنطرة الحالي، الأمر الذى يستلزم تغيير وإحلال نظام التشغيل الحالى بنظام أحدث لزيارة مرونة عملية التشغيل وتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات.

الجدير بالذكر أن قنطرة حجز الصالحية تقع على الكيلو ٧٥.٠٠ على ترعة الإسماعيلية وتتكون من (٥) فتحات وبوابتين رأسيتان وونش يعمل يدويًا وكهربائيًا لرفع البوابات، وتقوم بحجز المياه لتغذية قنطرتى فم الصالحية والسعيدية وعدد من القناطر الصغيرة التى تخدم زمام نحو ١٩٠ ألف فدان بالإدارة العامة لرى الصالحية بخلاف متطلبات مياه الشرب وغيرها من الاحتياجات، كما تضم القنطرة كوبرى علوى حمولة (٧٠) طنا، وهويس ملاحي بعرض ١٧ مترا وطول ١١٦ مترا.