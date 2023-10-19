العمل : تفتيش على مصنع بأسيوط للتأكد من تطبيق القانون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 11:30 صباحاً - أعلنت وزارة العمل ان مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت حملة نوعية للتفتيش على احد المصانع بعرب العوامر ، والذى يعمل فيه 385 عامل، للتأكد من تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها في مجال السلامة والصحة المهنية للمحافظة على سلامة المنشأة وسلامة العاملين ، وكذلك التوعية باحكام قانون العمل بشأن حقوق وواجبات العمال ، وإستفاء نسبة تعيين ذوى الهمم من بين إجمالى العاملين ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل آليات العمل للأجهزة التابعة للمديريات من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل ، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت ذات الكثافة العمالية ، والتوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى أقرها القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ..

واوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريرٍ للوزارة ، انه قام بالمرور على العاملين بالمصنع ، لتوعيتهم وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات للعاملين، واهيمة توفير بيئة عمل امنة من خلال العاملين، ورافقه خلال الحملة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومفتش السلامة بالمنطقه ، كما جرى خلال الزيارة التحقق من توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتقرير الحماية المدنية وادوات السلامة التي يستخدمها العمال كما جرى التفتيش على استيفاء نسبه ٥٪ من بين إجمالى العمال من ذوى الهمم وحصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم التى اقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة ، للإستفادة من امكانياتهم وقدراتهم فى دعم خطط التنمية ودمجهم فى المجتمع ..