سويلم يستعرض أعمال صيانة ”قنطرة حجز الصالحية” أحد مشروعات تحديث وتأهيل منشآت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 11:30 صباحاً - سويلم : نسبة تنفيذ أعمال الصيانة تصل إلى ٦٠ ٪ حالياً

- إدارج قنطرة حجز الصالحية بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى والتي أظهرت إحتياج القنطرة للصيانة وتحديث نظام التشغيل

- أعمال الصيانة تشتمل على صيانة البوابات ، وتجديد أجهزة التشغيل الكهروميكانيكية للبوابات وتركيب لوحات تشغيل وتحكم فى البوابات ، وصيانة مصدرى التغذية الكهربائية ، وتركيب كابلات جديدة

- القنطرة تخدم زمام ١٩٠ ألف فدان وتضم كوبرى علوى حمولة (٧٠) طن ، وهويس ملاحى بعرض ١٧ متر وطول ١١٦ متر

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية .

وصرح الدكتور سويلم أن أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية .

وقد تم إدارج قنطرة حجز الصالحية بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات ، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر ، حيث تبين بعد المعاينة والدراسة إحتياج قنطرة حجز الصالحية للصيانة نظراً لوجود صعوبة فى عمل الموازنات المائية طبقاً لوضع القنطرة الحالي ، الأمر الذى يستلزم تغيير وإحلال نظام التشغيل الحالى بنظام أحدث لزيارة مرونة عملية التشغيل وتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات .

وقد بلغت نسبة تنفيذ أعمال الصيانة ٦٠ ٪ حالياً ، وتشتمل أعمال الصيانة الجارية على مراشمة وصيانة ودهان بوابات القنطرة ، وتوريد وتركيب أجهزة تشغيل كهروميكانيكية جديدة للبوابات ، وصيانة مصدرى التغذية الكهربائية الدائم والإحتياطى ، وتوريد وتركيب لوحات التشغيل والتحكم فى بوابات القنطرة ، وتركيب كابلات جديدة .

الجدير بالذكر أن قنطرة حجز الصالحية تقع على الكيلو ٧٥.٠٠ على ترعة الإسماعيلية وتتكون من عدد (٥) فتحات بعدد (٢) بوابة رأسية وعدد (١) ونش يعمل يدوياً وكهربائياً لرفع البوابات ، وتقوم بحجز المياه لتغذية قنطرتى فم الصالحية والسعيدية وعدد من القناطر الصغيرة التى تخدم زمام حوالى ١٩٠ ألف فدان بالإدارة العامة لرى الصالحية بخلاف متطلبات مياه الشرب وغيرها من الإحتياجات ، كما تضم القنطرة كوبرى علوى حمولة (٧٠) طن ، وهويس ملاحى بعرض ١٧ متر وطول ١١٦ متر .