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توعية الفتيات بشأن تنظيم الأسرة بمركز تدريب مهني بالقاهرة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 11:30 صباحاً - أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية حول الصحة الإنجابية للمرأة ووسائل تنظيم الأسرة ، وذلك من خلال إدارة شئون المراة ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ، بمقر مركز التدريب المهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقاً ، بحضور عدد من المتدربات داخل المركز على المهن التى يجرى التدريب عليها خلال الفترة الحالية ، ضمن برامج التدريب المهنى التى توفرها المديرية بالمجان للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق المراة وضرورة تمكينها إقتصادياً ورعايتها وحمايتها داخل مواقع الانتاج المختلفة ، وكذلك التوعية بحقوقها التى كفلتها لها القوانين حفاظاً والمبادرات الرئاسية التى أطلقت للإهتمام بصحتها كعنصر اساسى فى عمليات التنمية ..

واوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان الندوة تناولت موضوعات عديدة تدور حول صحة المراة وتنظيم الاسرة ، وماهي وسائل تنظيم الاسرة ، واهمية الرضاعة الطبيعية للمرأة والطفل ، والتربية الايجابية للابناء ، وتوفير المشورة اللازمة للرجال لتنظيم الاسرة أسوة بالنساء ، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر واستراتيجيتها 2030، كما شارك فى فعاليات الندوة سهام ابراهيم مديرة شئون المرأة بالمديرية ، وعلياء مصطفي مدير مركز التدريب المهني ، والدكتورة نجلاء فوزي مدير الثقافه الصحية ، وثناء عبد الفتاح مسؤل اعلام .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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