الكهرباء: وصول أول مهمات أبراج الربط الكهربائى مع السعودية من الهند

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 11:35 صباحاً - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى أنها بدأت فى استقبال أولى المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء بمشروع الربط الكربائى مع المملكة العربية السعودية قادمة من الهند، وذلك بعد انتهاء الأعمال الخاصة بتركيب اﻷبراج.

وأضاف المصدر" أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت فى الانتهاء من أعمال تجهيزات الموقع والمكاتب لمحطة محولات بدر والحصول على الموافقات اللازمة لزيادة قيد الأرتفاع لمنشآت المحطة ومحطة السكاكين، ومن المخطط أن يتم وضع الجهد على المحطة فى مايو 2025.

وتابع المصدر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يعتبر من أكبر وأهم المشروعات بالمنطقة بالكامل فى هذا المجال لكونهما اﻷكبر فى الوطن العربى من حيث القدرات المولدة، علاوة على أن مصر تضع على رأس أولويتها الفترة المقبلة تصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها مصر وتعتبر الرياض نقطة انطلاق لهذا الحلم المصرى.