أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الخميس

حالة الطقس اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

تنتشر اليوم شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا تقريبا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

يسود طقس اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

قنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.