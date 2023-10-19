نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC تُحيل صحفيين للتحقيق بتهمة الانحياز للشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحالت إدارة هيئة الإذاعة البريطانية BBC، عددًا من الزملاء الصحفيين العاملين، منهم بعض الزملاء العاملين بمكتب القاهرة، بتهمة الانحياز للشعب الفلسطيني في أحداث طوفان الأقصى.

وبلغ عدد الزملاء المُحالين للتحقيق، 6 من الصحفيين، وهم: “محمود شليب إعلامي بارز، آية حسام إذاعية، سالي نبيل مراسلة، سلمى خطاب، سناء الخوري مراسلة الشؤون الدينية، ندى عبدالصمد محررة برامج، عمرو فكري مراسل ومحلل رياضي”، وقد قررت الهيئة وقف التعاون نهائيًا مع الصحفية المستقلة آية حسام، مع إيقاف الصحفيين الـ6 عن العمل لمدة أسبوع، حتى انتهاء التحقيقات.

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، إن هيئة الإذاعة البريطانية، فصلت عددًا من الزملاء العاملين بمكتب القاهرة، كانوا ضمن مفاوضات النقابة وإدارة الهيئة في أزمة رفع الرواتب الأخيرة.

مجلس نقابة الصحفيين يرد

وأصدر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، بيانًا أمس، أعلن خلاله عن كامل تضامنه مع الزملاء الصحفيين في BBC، الذين أُحيلوا للتحقيق بتهمة الانحياز للشعب الفلسطيني.

وقال المجلس في بيانه، إن تحرّكات مؤسسة BBC، فضلًا عن تغطيتها غير المهنية والمنحازة، تكشف أن المؤسسة تحوّلت إلى أداة فى يد آلة الحرب الإسرائيلية، وأن ما جرى مع الزملاء، وإحالة البعض منهم للتحقيق، ووقفهم عن العمل، لمجرد إبداء إعجاب على منشورات تنتصر للضحية، هو اعتداء على حقهم فى التعبير عن الرأي، وفي الوقت نفسه، يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.

وأضاف المجلس أن إحالة الزملاء الصحفيين، استنادًا لبحث أجراه أحد المراكز البحثية التابع لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتقطته صحف غربية، يُمثّل استهدافًا من الاحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضي القتال، وأنه يأتي استكمالًا لجرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين، وناقلي الحقيقة، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 15 شهيدًا، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، بالإضافة إلى منازل عشرات الزملاء، لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة.

وطالب مجلس نقابة الصحفيين، مؤسسة BBC، بوقف الإجراءات العقابية ضد الزملاء فورًا، ووصفها بأنها “إجراءات تُمثّل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير”، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير.

وأكد المجلس تقديمه كامل الدعم القانوني والنقابي للزملاء، مؤكدًا أن أي إجراء سيتم في غيبة النقابة، هو إجراء غير قانوني، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يشارك فيه.