وزير التنمية المحلية: 139 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية في ختام الأسبوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 01:30 مساءً - في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير اداء العاملين بالمحليات... احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 بختام فعاليات الأسبوع التدريبي العاشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2023/2024 وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ139 متدربا من جميع المحافظات اجتازوا 4 دورات تدريبية.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية خلال الأسبوع العاشر وهي دورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة الي دورتي إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل، وتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية واللذان يتم تنفيذهما بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة، ودورة برنامج إدارة المشروعات PMP باستخدام منهجية الاجايل والتي استمرت على مدار أسبوعين، مشيرًا إلى استمرار دورة اساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد منها 16 متدرب من جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تمضي قدما في توجهها الاستراتيجي نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبي بسقارة لتعزيز خطتها بالارتقاء بمستوى العاملين خاصة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي، وكيفية التعامل مع إتاحة خدمات إلكترونية متعددة، فضلا عن تطوير التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على منظومة التدريب بالاستمرار في زيادة مساحة التدريب التفاعلي، وزيادة عدد ساعات التدريب مع الاستمرار في تنفيذ مسابقة معرفية أسبوعية لكل الدورات في مجال الإدراك والوعي، بما تقوم به الدولة والوزارة من مشروعات قومية وخطط وإستراتيجيات وبرامج تنموية وخدمية، مؤكدا على أهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة وكذلك تكريم مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب المتميزين، وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دوري على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب على العمل بالمحليات.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح شحاتة مساعد الوزير للبنية المعلوماتية أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي والمهني بكل الإمكانيات اللازمة للتحول إلى أكاديمية من مبان سكنية للإقامة والإعاشة وقاعات تدريبية وتعليمية ومعامل للحاسب واللغات الأجنبية ومباني لمزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وغيرها من إمكانيات، مشيرًا إلى أن مركز سقارة ببذل قصارى جهده لتطوير الخطة التدريبية المقدمة خلال العام التدريبي الجديد ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب، بالإضافة إلى تقييم آثر العائد من التدريب في تطوير الاداء الفردي على المتدربين والعام على جهات عملهم.

وأشاد المتدربون، خلال حفل الختام، بالمستوى المتميز للدورات التي نظمها مركز سقارة، ومدى استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات التي حصلوا عليها، وقدرة المدربون على تغطية الموضوعات من كل الجوانب النظرية والعملية، وكفاءة المادة العلمية المقدمة من المركز، فضلا عن رقي مستوى الاستضافة الذي قدمه المركز للمتدربين من حيث الإقامة والإعاشة وتجهيز قاعات التدريب.

وأكدوا أنهم سيعملون على نقل ما تم اكتسابه من معرفة وخبرات إلى زملائهم بالعمل مع تطبيقه لرفع معدل الأداء في مقار أعمالهم وإحداث تغييرات إيجابية تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.