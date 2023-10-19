نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح 350 قطعة مقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة للصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، مساحتها 16 ألفًا و295 م2 لصالح نقابة الصحفيين، لبناء مقابر عليها بنظام اللحد، علمًا بأن المنطقة ستشمل مسجد واستراحة.

وتقرر فتح باب التقدم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري، وحتى 30 أكتوبر بمركز الخدمات بالطابق الأول لعدد 350 قطعة، منها (150مساحتها 40م2)، و200 قطعة مساحتها 30م2) ويبلغ سعر المتر 3000 جنيهًا.

شروط الحجز

ألا يكون العضو قد حصل على قطعة أرض مقابر من قبل، وستجري قرعة علنية إذا زاد عدد الراغبين في الحجز بعد استبعاد من حصلوا على مقابر من قبل، علمًا بأنه يُلزم سداد ثمن القطعة كاملًا خلال 15 يومًا، من إعلان نتيجة القرعة، ومن لم يلتزم سيتم تصعيد الاحتياطي.