نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” توافق على تشكيل 8 لجان فرعية بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين على تشكيل 8 لجان نقابية فرعية فى المحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين عضوًا، ويزيد على خمسة عشر عضوًا تفعيلًا لنص المادة 61 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970م.

وأعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، توجيه مجلس النقابة الدعوة خلال الايام المقبلة للزملاء رؤساء وأعضاء اللجان النقابية الفرعية بالحافظات التي تم الانتهاء من تشكيلها لوضع خريطة عمل تلك اللجان بما يتوافق مع قانون النقابة واللائحة الداخلية.

وصرح جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة بأن المجلس سوف يواصل خلال الفترة المقبلة إعادة فحص الطلبات، والكشوف المقدمة للنقابة من بعض المحافظات الأخرى.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات تم بالتوافق بين الزملاء فى بعض المحافظات، وبالاختيار الحر المباشر فى المحافظات الأخرى، وجاء على النحو التالى:

محافظة قنا

- أحمد الأفيونى "الأسبوع" رئيسًا

- عبد المنعم الأمير "الجمهورية" عضوًا

- عبد الرحمن أبو زكير "الجمهورية" عضوًا

محافظة سوهاج

- خالد حسن على سليمان "الأخبار" رئيسًا

- محمد عبد المجيد "الشروق" عضوًا

- نيفين مصطفى "الأهرام"

عضوًا

محافظة أسيوط

- وائل سمير عبد الرحيم "الأهرام" رئيسًا

- يونس درويش "الشروق" عضوًا

- هيثم البدرى "اليوم السابع"

عضوًا

محافظة المنيا

- حجاج الحسينى "الأهرام" رئيسًا

- عبد الرحمن بدوى "العربى" عضوًا

- علا الحينى "روزاليوسف" عضوًا

محافظة المنوفية

- أسامة الملاح "وكالة أنباء الشرق الأوسط" رئيسًا

- إسراء قنديل "الأهرام" عضوًا

- محمد الصعيدى "أخبار اليوم"

عضوًا

محافظة الغربية

- ناصر أبو طاحون "العربى" رئيسًا

- غريب الدماطى "العربى" عضوًا

- مصطفى الشرقاوى "دار الهلال" عضوًا

محافظة الدقهلية

- حازم نصر "الأخبار" رئيسًا

- هشام لطفى "العربى" عضوًا

- إيهاب نظيم "الجمهورية" عضوًا

محافظة الشرقية

- روح الفؤاد محمد "الجمهورية" رئيسًا

- عبد العاطى محمد عبد العاطى "الجمهورية " عضوًا

- حمدى محمد عبد العظيم "اليوم السابع" عضوًا

وأكد جمال عبد الرحيم أن مجلس النقابة كان قد وافق فى اجتماعه بتاريخ الأول من مايو الماضى على إصدار ضوابط، ومعايير اللجان النقابية بالمحافظات استنادًا لقانون 76 لسنة 1970م، واللائحة الداخلية للنقابة وتتضمن الآتي:

• لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة فى المحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين، ويزيد على خمسة عشر، ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.

• تختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلى فقط، وكذلك المهام التى تُطلب إليها من مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة، وعلى اللجنة الفرعية أن توافى مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها، وقراراتها كاملة قبل مضى أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويُستثنى من ذلك القرارات، التى لها صفة عاجلة، يكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين.

• إذا اعترض مجلس النقابة على أى قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلا بد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه.

• تُبلغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم فى كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.

• تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين)، والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.

• يشكل مجلس النقابة الهيكل الإدارى للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة.

• يحظر عرض أى أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعى أو بأى صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها فى المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالى أو بنشاط اللجنة.

• يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية، إلى اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن تصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.

• تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة، وهى "رئيس اللجنة النقابية"، و"عضو اللجنة النقابية"، ومَنْ يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها فى قانون النقابة.