مجلس النواب يوافق على إرسال برقية تأييد للرئيس السيسى فى اتخاذ ما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 06:34 مساءً - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الطارئة المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، المخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، علي إرسال برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى يعبر فيها المجلس عن دعمه الكامل وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.



كما وافق المجلس، علي اقتراح المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس بإرسال رساله للاتحاد البرلماني الدولي العربي باللغتين، الانجليزية تتضمن موقف النواب من الانتهاكات الإسرائيلية علي الأراضي الفلسطينية، وعقب ذلك أعلن "سعد" رفع الجلسة الطارئة.

جاء ذلك بعد إدانة واسعة تحت قبة مجلس النواب، للجرائم الاسرائيلية المرتكبة تجاه الشعب الفلسطيني، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه حفاظا علي الأمن القومي المصري ودعما للقضية الفلسطينية.

يشار إلي أن المستشار أحمد سعد قال في مستهل الجلسة الطارئة، إن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، كان يشارك فى مؤتمر البرلمانى ببغداد وكان مفترض حضور ه قبل الجلسة إلا أن ظروف الطيران حالت دون ذلك.

يأتي انعقاد الجلسة وسط تأييد شعبي جارف لموقف القيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهجير الأسرى لأهل غزة إلى سيناء ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب بدون دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة.