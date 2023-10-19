متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 06:34 مساءً - قال المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الفريق أول "مايكل كوريلا" قائد القيادة المركزية الأمريكية، تناول الأوضاع الإنسانية في غزة ،حيث شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نحو مستدام.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الفريق أول "مايكل كوريلا" قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.