انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه لمدة 11 ساعة عن عدد من المناطق في الأقصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الأقصر في بيان لها اليوم الخميس ، عن قطع المياه غداً الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري عن بعض الأماكن التي تقع في المحافظة،

قطع المياه

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الأقصر أن سوف يتم قطع المياه لمدة 11 متواصلة بداية من الساعة الثالثة غداً الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، حتي تمام الساعة الثانية من صباح يوم السبت الموافق 21 من الشهر الميلادي الجاري

سبب قطع المياه

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأضافت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الأقصر أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال تعديل خطوط الصرف الصحي المتعارضة مع محور شمال

أماكن قطع المياه

وأكدت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الأقصر أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي القرنة الجديدة – القبارى – الرواجح – السيول

طلب عاجل :

وتوجهت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الأقصر بطلب إلي جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.