انت الأن تتابع خبر بشكل رسمي ونهائي .. صدور قرار بزيادة المعاشات 4000 جنيه وهذا موعد التنفيذ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقي أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر الجاري، بشأن زيادة المعاشات إلي 4000 جنيه مرة واحدة في الفترة القليلة القادمة.وكشفت المعلومات التي تناولتها العديد من المواقع الإخبارية في مصر على مدار الساعات الماضية التفاصيل الكاملة لعملية صرف 4000 جنيه لأصحاب المعاشات، حيث أنها أوضحت من الفئات المستحقة لهذه الزيادة موعد الصرف.

زيادة المعاشات 4000 جنيه

في هذا السياق أصدرت نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أنه تم اتخاذ قرار خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري، أن تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلي 2000 جنيه، مع زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلي 4000 جنيه، مشيرة إلي أن هذه الزيادة سوف يتم صرفها لجميع أعضاء النقابة من أصحاب المعاشات.

وأشارت نقابة المحامين أن قرار زيادة المعاشات 4000 جنيه، تم اتخاذ خلال الاجتماع الذي تم عقده لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة المطروحة ضمن جدول الأعمال خلال الفترة القادمة، مؤكدة إلي أنه تم اتخاذ قرار أيضاً لإحياء وتفعيل لجنة القدس ولجنة الإغاثة بنقابة المحامين.

آخر أخبار زيادة المعاشات اليوم

في سياق متصل أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض، استمر صرف زيادة المعاشات اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023، المتعلقة بالزيادة السنوية التي تتراوح بين 175 جنيه إلي 1635 جنيه مصري، التي أقرها قانون المعاشات والتأمينات الجديد وبالتحديد المادة الخامسة والثلاثون والذي يحمل رقم 148 لسنة 2019، عبر هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك العاملة في السوق المصري والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري وماكينات الصراف الآلي