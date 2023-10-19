موعد خسوف القمر الأخير في 2023.. اعرف الدول التي ستشاهده

انت الأن تتابع خبرموعد خسوف القمر الأخير في 2023.. اعرف الدول التي ستشاهده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زينت السماء ظاهرة كسوف الشمس قبل أيام في العديد من الدول يوم السبت الفائت يوم 14 أكتوبر والعالم يشهد ظاهرة فلكية أخرى رائعة، ويريد الجميع موعد خسوف القمر 2023 ودائماً يأتي بالتزامن بعد كسوف الشمس، وسوف تشهد الأرض خسوفاً بشكل جزئي.

موعد خسوف القمر الأخير في 2023

وأما عن موعد خسوف القمر الأخير في 2023 فهو يكون يوم السبت 28 أكتوبر 2023 وهو الموافق 13 ربيع آخر 1445، وجاء الخسوف الثاني والأخير أثناء العام مع بدر شهر ربيع الآخر 1445، وسوف يكون الخسوف مرئي في مصر، وفي فترة الخسوف سوف يغطي الأرض 12% تقريباً من سطح القمر.

وسوف يستغرق كل المراحل الخاصة بالخسوف من بداية إلى نهاية مدة قدرها يصل لـ 4 ساعات و25 دقيقة تقريباً، وأيضاً سوف يستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول إلى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة تصل لحوالي ساعة و17 دقيقة تقريباً، وتعد من أكثر الظواهر الطبيعية التي توجد في السماء.

[موعد خسوف القمر]

موعد خسوف القمر

دول ستشاهد خسوف القمر

وأشار الكثير من العلماء أن يوم 28 أكتوبر سوف يحدث فيها خسوف جزئي للقمر ويظهر في مصر، ويحدث في حالة مرور القمر عن طريق ظل الأرض، ولا إلا جزء صغير منه عبر الظل التام الخاص بالأرض، ويعتبر الخسوف هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث أثناء فترة الليل.

[موعد خسوف القمر]

موعد خسوف القمر

ولفت الانتباه إلى أن هذا النوع من خسوف القمر ويصبح جزء من القمر داكن، وخلال تحركه من خلال ظل الأرض “الجزء السفلي من قرص القمر كما سيتراءى في مصر”، وسوف يكون خسوف القمر مرئي في كل أنحاء أوروبا وآسيا وغرب أسترالي وإفريقيا، وتعد من أبرز الظواهر الطبيعية التي توجد في السماء والتي تنتشر في العديد من المحافظات.