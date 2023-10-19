انت الأن تتابع خبر قصة حذف سيناء من خريطة مصر.. الملايين انزعجوا اعرفوا الحكاية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر في الساعات الأخيرة الماضية صور لـ حذف سيناء من خريطة مصر على كل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيس بوك وإكس، وهذه الخريطة لا يوجد فيها سيناء وزاعموا أن شركة جوجل أخفت اسم سيناء من خريطة مصر، وربطت هذه الادعاءات بين ذلك، وجميع الدعوات الإسرائيلية لتهجير كل أهل غزة لسيناء، ويأتي بالتزامن مع قصف القطاع وهو الأمر الذي كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه بشكل قاطع هذا الأمر.

حكاية حذف سيناء من خريطة مصر

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن أن نفرط في أي جزء من الأراضي المصرية لأي طرف من الأطراف، وأن الشعب المصري لن يقبل هذا، واكتشف الكثير من المستخدمين أثناء عمليات البحث على جوجل أنه تم بشكل فعلي حذف سيناء من خريطة مصر وترك مساحة كبيرة فارغة بدون أن يوضع عليها اسم سيناء، واجزم الكثيرين أنه تم حذف الاسم اليوم الخميس وهو كان متواجد سابقاً ولكنهم تفاجأوا باختفائه.

وأما عن هذه الصور التي تنتشر حالياً ولا يوجد فيها منطقة سيناء، ويتساءل عدد كبير من الأشخاص عن حذف اسم سيناء من الخريطة الخاصة بمصر، وانتشرت الصور كثيراً على نطاق واسع وتفاعل معها الكثيرين من رواد السوشيال ميديا في مصر وخارجها.

وأكد العديد من المستخدمين أثناء عمليات البحث على جوجل أنه تم بشكل فعلي حذف الاسم الخاص بسيناء، والعمل على ترك مساحة كبيرة خالية بدون وضع اسم سيناء عليها، والبعض أكدوا أنه تم حذف الاسم اليوم الخميس، وقالوا “كان متواجداً في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه”.

حذف سيناء من الخريطة

وأجزمت العديد من الصفحات أن الأمر يتعلق بوضع جوجل على خرائط كل الدول اسم العاصمة فقط، والأسماء الخاصة بالمدن وليس المحافظات، وأيضاً لا يوجد فيها مدينة باسم سيناء، وأما عن محافظتي باسمي شمال وجنوب سيناء وتظهر على خريطة مصر تحت اسم مدينة شرم الشيخ وليس محافظة جنوب سيناء.

وأكد العديد من المستخدمين أثناء عمليات البحث على جوجل أنه تم بشكل فعلي حذف الاسم الخاص بسيناء، والعمل على ترك مساحة كبيرة خالية بدون وضع اسم سيناء عليها، والبعض أكدوا أنه تم حذف الاسم اليوم الخميس، وقالوا “كان متواجداً في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه”.

وتمت الإشارة من خلال الصفحة إلى أنه بالبحث عن اسم سيناء على جوجل تظهر بشكل واضح، وأيضاً توجد الكثير من المعلومات التي تتعلق بها وتقوم بتحديدها في مصر، والعمل على شرح أنها عبارة عن إقليم مكون من محافظتي شمال وجنوب سيناء.