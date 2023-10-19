جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تستقبل وفدين من جامعتي القاهرة وعين شمس

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفدين من جامعتي القاهرة وعين شمس لزيارة مصابي العمليات الحربية المقيمين بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر وذلك بالتزامن مع الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تضمنت الزيارة عرضا تقديميا عن نشأة وتطور الجمعية وتفقد بعض الأنشطة والخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية التي تقدمها لأعضائها، وتقديم بعض الهدايا التذكارية لعدد من مصابي العمليات تقديرًا لتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن الوطن.

وأعرب الحاضرون عن اعتزاز الشعب المصري بقواته المسلحة وما يقدمه رجالها من بطولات وتضحيات، مؤكدين أن الأعمال البطولية لمصابي العمليات الحربية تمثل مصدر فخر وملحمة وطنية متواصلة تقدمها القوات المسلحة جيلا بعد جيل.

وفى سياق متصل نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب عددًا من المسابقات والأنشطة الرياضية للفرق الرياضية التابعة لها في مختلف الألعاب، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المقدمة لأعضاء الجمعية وأسرهم عرفانًا وتقديرًا بدورهم الوطني للحفاظ على الوطن وصون مقدراته.