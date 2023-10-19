نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاة الغائب على شهداء فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري، وعمداء وعميدات كليات الجامعة وقفة تضامنية؛ اعتراضًا على ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات إسرائيلية وحشية.

ذلك انطلاقًا من الموقف الوطني لجمهورية مصر العربية تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث من اعتداءات إسرائيلية غاشمة على الأبرياء من الأطفال والنساء وما حدث أول أمس من اعتداء صارخ على مستشفى المعمداني؛

وعبر فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن دعم جامعة الأزهر لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه القضية الفلسطينية.

وأعلن فضيلة رئيس الجامعة عن إطلاق حملة للتبرع بالدم داخل جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لصالح الجرحي والمصابين من أشقائنا في فلسطين، إضافة إلى تبني حملة مساعدات غذائية.

رئيس جامعة الأزهر جاهزية القطاع الطبي بجامعة الأزهر (أطباء - تمريض - أدوية) وكل ما يلزم لإرسال قوافل طبية لتطبيب وعلاج المصابين في مختلف التخصصات.

كما أعلن جاهزية القطاع الطبي بجامعة الأزهر (أطباء - تمريض - أدوية) وكل ما يلزم لإرسال قوافل طبية لتطبيب وعلاج المصابين في مختلف التخصصات.

وفي ختام الوقفة التضامنية قام فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء وعميدات الكليات، بأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء من فلسطين الحبيبة.