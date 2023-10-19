أحمد جودة - القاهرة - فلسطين - غزة.. تحرك عاجل من مصر بشأن الأوضاع بقطاع غزة.. من سيشارك في قمة القاهرة للسلام؟

غزة الآن، فلسطين اليوم، أخبار فلسطين، فلسطين الآن، أخبار غزة، أكدت مصادر مطلعة، مشاركة واسعة لقمة مصر الدولية للسلام في العاصمة الإدارية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك السبت المقبل 21 أكتوبر الجاري.

غزة الآن - فلسطين اليوم - أخبار فلسطين - فلسطين الآن - أخبار غزة

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ فضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أن 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن تؤكد حضورها لقمة القاهرة للسلام.

بث مباشر آخر التطورات في قطاع غزة (غزة الآن - فلسطين اليوم - أخبار فلسطين - فلسطين الآن - أخبار غزة)

دعوة لإدخال المساعدات لقطاع غزة

غزة الآن، فلسطين اليوم، أخبار فلسطين، فلسطين الآن، أخبار غزة، وجدد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن الجهود الدولية التي تطلع بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

غزة الآن، فلسطين اليوم، أخبار فلسطين، فلسطين الآن، أخبار غزة، وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو، مساء اليوم الخميس، ونقلته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية على الهواء مباشرة: "أضم صوتي لصوت الأمين العام في أن استهداف المقرات الأممية والإنسانية والعاملين في الحقل الإنساني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

غزة الآن، فلسطين اليوم، أخبار فلسطين، فلسطين الآن، أخبار غزة، وشدد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على ضرورة توقف هذا الاستهداف فورًا، وأن يتم السماح بنفاذ وإدخال الاحتياجات الإنسانية العاجلة.