الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 07:35 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة 20 أكتوبر 2023، حيث أوضحت أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة في النهار، على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة

وحسب البيان الرسمي للهيئة، تعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، فيما يصبح الجو حارًا على جنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الحالة الجوية للبحرين، أضاف البيان: يسود البحر المتوسط حالة جوية من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج من 0.5 إلى 1.25 متر، والبحر الأحمر يشهد حالة جوية معتدلة، فيما ترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

ويسود القاهرة الكبرى شبورة مائية مع نشاط للرياح معتدلة بقيمة 28 كم/س، ونسبة الرطوبة من 35 إلى 80%، والأجواء غائمة جزئيًا، ويشهد الوجه البحري تكون شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، مع نشاط معتدل للرياح بقيمة 22 كم/س، ونسبة الرطوبة من 40 إلى 85%، والجو يصبح غائمًا بشكل جزئي.

والسواحل الشمالية الغربية يسودها شبورة مائية، وهناك نشاط رياح معتدل بقيمة 24 كم/س، ونسبة الرطوبة من 50 إلى 90%، والجو يكون غائمًا جزئيًا، فيما تتكون في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، ونشاط رياح معتدل بمعدل 24 كم/س، ونسبة الرطوبة من 55 إلى 90%، والأجواء غائمة جزئيًا.

ويسود جنوب سيناء وخليج السويس فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، ونشاط رياح معتدل بقيمة 28 كم/س، ونسبة الرطوبة من 30 إلى 60%، والأجواء تكون غائمة جزئيًا، ويشهد شمال الصعيد شبورة مائية مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة، بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق متفرقة، ونشاط رياح معتدل بقيمة 26 كم/س، ونسبة الرطوبة من 20 إلى60%، والجو يكون غائمًا.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023:

· القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 21.

· الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 20.

· العلمين الجديدة: العظمى 30، الصغرى 19.

· السلوم: العظمى 29، الصغرى 17.

· أسوان: العظمى 34، الصغرى 19.

· الوادي الجديد: العظمى 34، الصغرى 16.

· أبو سمبل: العظمى 35، الصغرى 20.

· رفح: العظمى 27، الصغرى 20.

· رأس سدر: العظمى 32، الصغرى 20.

· شرم الشيخ: العظمى 32، الصغرى 24.