مساعد وزير الخارجية الأسبق: أنظار العالم تتجه للقاهرة لمتابعة ”قمة السلام”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 07:35 مساءً - أشاد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتريرش بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الحالية فى ظل التصعيد فى غزة، وأكد جوتيريش أن الأزمة الحالية هى أزمة حالكة تمر بها الشرق الأوسط لأول مرة منذ عقود.

وأكد جوتيريش أن الشعب الفلسطينى يعانى معاناة شديدة جراء القصف الإسرائيلى، ودعا جوتيريش لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وأدان جوتيريش قصف المسشتفى المعمدانى فى القطاع.

وأشاد وزير الخارجية سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى بدعوة سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات لأهالى القطاع.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في غزة، مشددا على ضرورة الوقف الفورى للعنف والعودة لمسار التهدئة، موضحا أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشار شكرى أن مطار العريش يستقبل آلاف المساعدات، وتسعى مصر لإدخال المساعدات بأسرع وقت ممكن.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر ترفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، لافتا لوجود جهود مصرية متواصلة لاحتواء التصعيد فى قطاع غزة، ومنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وانطلقت قبل قليل جلسة المباحثات الموسعة بين الوزير سامح شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بحضور وفدى الجانبين، بحسب ما اكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير احمد أبو زيد.

وعقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات مغلقة بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، بحسب ما اكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

وأشار السفير أحمد أبو زيد للجهد والمشترك لخفض التصعيد واحتواء الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة وتوفير النفاذ العاجل للمواد الإغاثية للفلسطينيين.