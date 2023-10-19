وقفة تضامنية لصحفيات على سلالم نقابة الصحفيين لدعم الشعب الفلسطينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 07:36 مساءً - نظمت عدد من الصحفيات وقفة تضامنية، عصر اليوم، الخميس، على سلالم نقابة الصحفيين، لإعلان موقفهن الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة فى قطاع غزة .

رفع المشاركون فى الوقفة أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها :" لا توطين ولا تهجير الأرض أرض فلسطين، اللهم انصر إخواننا فى غزة"، مرددين هتافات منها: "من غزة طلع القرار انتفاضة وانتصار، اول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير، غزة غزة رمز العزة".

وعلى جانب آخر، كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط شارع عبد الخالق ثروت، واضعين الحواجز الحديدية بمحيط نقابة الصحفيين لتيسير حركة المرور.