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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "حقك تعرف".. حقيقة إزالة اسم سيناء من خريطة جوجل

عاجل - "حقك تعرف".. حقيقة إزالة اسم سيناء من خريطة جوجل، يتساءل عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الماضية، عن حقيقة إزالة اسم سيناء المصرية في خرائط جوجل.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من مجموعة كبيرة من المصريين، حول معرفة حقيقة إزالة اسم سيناء من على خريطة جوجل.

عاجل - "حقك تعرف".. حقيقة إزالة اسم سيناء من خريطة جوجل

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق ترصد حقيقة إزالة اسم سيناء من على خرائط جوجل، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - "حقك تعرف".. حقيقة إزالة اسم سيناء من خريطة جوجل

سيناء تتصدر تريند جوجل

وتصدر هاشتاج اسم "سيناء" محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وموقع التغريدات القصيرة "إكس" توتير سابقًا، بعدما تم تداول صور من رواد السوشيال ميديا لخريطة لم يتواجد بها اسم سيناء.

حقيقة إزالة اسم سيناء من خريطة جوجل

أصدر فريق عمل "صحيح مصر" عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، بيان يوضح فيه حقيقة الإدعاءات حول اختفاء اسم سيناء من خريطة مصر.

وجاء بيان "صحيح مصر" كالتالي:-" انتشرت على فيسبوك وتويتر، إدعاءات أن شركة جوجل أخفت اسم سيناء من خريطة مصر، وربطت تلك الادعاءات بين ذلك والدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل غزة إلى سيناء، بالتزامن مع قصف القطاع".

حقيقة إزالة اسم سيناء من خريطة جوجل

ونشر صحيح مصر الحقائق حول اختفاء وإزالة اسم سيناء من خريطة جوجل، وقال أن هذا الخبر مفبرك، وأوضح أن اسم سيناء لا يظهر في الخريطة العامة لمصر على جوجل من قبل أحداث غزة، كما أنه لا يظهر أيضًا على مواقع أخرى متخصصة في الخرائط، وهذا ليس جديدًا وغير مرتبط بالأحداث التي تحدث في غزة أو أي دعوات لنزوح أهالي غزة إلى سيناء.

وتابعت: "الأمر متعلق بإظهار جوجل على خرائط كل الدول اسم العاصمة فقط، وأسماء المدن وليس المحافظات، ومصر ليس لديها مدينة باسم سيناء، ولكن محافظتين باسمي شمال وجنوب سيناء، لذلك تظهر على خريطة مصر اسم مدينة شرم الشيخ وليس محافظة جنوب سيناء".

واكملت: "وبالبحث عن اسم سيناء في جوجل، تظهر سيناء بوضوح، والمعلومات المتعلقة بها تحددها داخل مصر، وتشرح أنها أقليم مكون من محافظتي شمال وجنوب سيناء".

عاجل - "حقك تعرف".. حقيقة إزالة اسم سيناء من خريطة جوجل

كيفية التأكد من صحة وحقيقة إزالة اسم سيناء من خريطة جوجل

وكشف صحيح مصر عن مجموعة من الخطوات، التي يمكن التأكد منها على حقيقة عدم إزالة اسم سيناء من خريطة مصر على موقع جوجل، وهي كالتالي:-

أولًا: البحث العكسي عن صور خرائط جوجل الملتقطة ومؤرشفة على الإنترنت، لا يظهر فيها اسم سيناء أو اسم محافظتي شمال سيناء أو جنوب سيناء.

ثانيًا: عادة، لا تُظهر خرائط جوجل أي محافظات في الخرائط العامة للدول، وما يظهر هو العاصمة، والمدن الهامة، لذلك نجد بالبحث عن اسم مصر، وجود محافظة القاهرة وهي مميزة بنقطة سوداء بارزة، وأسماء المدن المهمة، وليس المحافظات.

وأشار إلى مثال على ذلك وقال اسم مدينة مرسى مطروح وليس اسم محافظة مطروح، واسم مدينة الغردقة وليس اسم محافظة البحر الأحمر، كمثل اسم مدينة شرم الشيخ وليس إسم محافظة جنوب سيناء.

وأوضح أن ذلك يمكن توثيقه إذا ما نظرنا إلى خريطة دولة الأردن على جوجل، إذا يظهر بوضوح اسم مدينة "الرويشيد" أقصى شرق الأردن، والتابعة لمحافظة المفرق، ولا يظهر اسم محافظة المفرق على الخريطة.

ثالثًا: أيضًا بالبحث في مواقع خرائط أخرى، مثل موقع YANDEX، وهو موقع روسي، تظهر أيضًا المدن وليس المحافظات، وصورة خريطة مصر على الموقع لا تُظهر سيناء.

رابعًا: بالرجوع إلى برنامج Google Earth Pro، نجد أن جميع الصور الملتقطة والمؤرشفة لخريطة مصر من التسعينات وحتى وقتنا هذا غير مسجل عليها اسم سيناء، ولكن مسجل المدن الهامة مثل شرم الشيخ.

الرئيس السيسي يؤكد عدم التفريط في جزء من الأراضي المصرية

وكان أكد الرئيسي عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أنه لا يمكن التفريط في أي جزء من الأراضي المصرية تحت أي ظروف، وأشار الشعب المصري أنه لن يقبل بذلك، وهذا في إطار تصريحات الرئيس المصري لدعم القضية الفلسطينية.

خبير يوضح حقيقة خداع إزالة اسم سيناء من خريطة

وكشف الخبير الأمني محمود فرج من خلال تصريحات صحفية، على أن يوجد أي دولة من العالم هناك شخص مسئول عن الخرائط في الجهات الحكومية، يحدد تحديثات الخرائط الخاصة بالدولة، وأضاف أن لشركة جوجل مقر بمصر مسئول عن هذه التحديثات، ويمكن لأي شخص طلب تغيير إسم المكان، وجوجل يعتمد على عدد طلبات الأفراد في التعديلات.