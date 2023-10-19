كورونا وراء غياب موديست عن رحلة الاهلي في تنزانيا لمواجهة سيمبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 08:33 مساءً - أثبتت الفحوصات التي خضع لها الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي إصابته بفيروس كورونا الأمر الذي كان سبباً في استبعاده من رجلة المارد الأحمر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا غداً بالدوري الأفريقي.

ويخضع موديست حالياً لبرنامج علاج مكثف ويتناول الأدوية التي تساعد في علاج اللاعب من فيروس كورونا.

وانضم موديست إلى الاهلي في الصيف الماضي بعد إنتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.

وتقرر أن يرتدي فريق الأهلي الطاقم الأسود بالكامل في مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم ويرتدي الأهلي الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء تضامنا مع فلسطين الأهلي بعد الأحداث التي شهدتها في الأيام وتعرضها للقصف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وطلب الأهلي ارتداء شارات سوداء في مباراة سيمبا بالدوري الإفريقي تضامنا مع الشقاء في فلسطين كما خاطب مسئولو النادي الأهلي وزارة الصحة وبنك الدم من أجل التبرع بالدم للجماهير قبل مباراة العودة ضد سيمبا يوم الثلاثاء المقبل.