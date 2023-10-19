وزير الأوقاف يستقبل مفتي تنزانيا بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الشيخ أبو بكر زبيري علي مفتي تنزانيا اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

وناقشا التعاون المشترك وجهود وزارة الأوقاف المصرية بدولة تنزانيا، من خلال المركز المصري الإسلامي بالعاصمة التنزانية دار السلام، والذي قامت وزارة الأوقاف المصرية بتطويره، حيث أشاد الشيخ/ أبو بكر زبيري علي مفتي تنزانيا بدور وجهود هذا المركز في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي.

وزير الأوقاف يهدي مفتي تنزانيا مجموعة من إصدارات الوزارة

وقد أهدى وزير الأوقاف مفتي تنزانيا مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف التي حازت إعجاب وثناء وتقدير مفتي تنزانيا، وأكد على الإفادة منها في دار الإفتاء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة تنزانيا.