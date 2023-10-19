نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تعقد اجتماعًا مع النقابات المهنية لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اجتماعًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر السبت 21 أكتوبر الجاري، مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية؛ للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني.

كان مجلس النقابة قد قرر في اجتماعه الماضي، توجيه الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع عاجل بمقر النقابة؛ للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة، لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.