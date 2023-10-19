مطار العريش يستقبل أكبر طائرتى مساعدات لغزة من باكستان وبولندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 10:34 مساءً - استقبل مطار العريش، قبل قليل، أضخم طائرة مساعدات إغاثية لغزة قادمة من باكستان، وفقًا لعاجل قناة "إكسترا نيوز".

والطائرة تضم 87 طنا من المساعدات، كما استقبل المطار أكبر طائرة مساعدات قادمة لغزة من بولندا، لتنضم الطائرتان إلى مجموعة الطائرات التى وصلت لمطار العريش والتى تضم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية من أدوية ومواد غذائية وأجهزة تنفس وغيرها من المساعدات.

وكشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصادر لها عن دخول المساعدات من معبر رفح غدًا الجمعة.