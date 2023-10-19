جسر جوى إنسانى من الاتحاد الأوروبى يصل مطار العريش لمساعدة غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 10:34 مساءً - أطلق الاتحاد الأوروبى جسرا جويا إنسانيا إلى مصر للتخزين المسبق من أجل توصيلها سريعا بمجرد أن يصبح الوصول إلى غزة متاحًا.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبى هبطت الرحلة الأولى فى مطار العريش يوم الاثنين 16 أكتوبر بينما وصلت الرحلة الثانية اليوم، وحملت كلتا الرحلتين 56 طناً من البضائع الإنسانية التي قدمتها اليونيسف بما في ذلك الأدوية والمأوى والمستلزمات الصحية، ويتم تسليم مواد الإغاثة إلى الهلال الأحمر المصري لتوزيعها على الأرض.

ومن أجل دعم توصيل مواد المساعدات الإنسانية العاجلة، أطلق الاتحاد الأوروبى جسرًا جويًا إنسانيًا، وهذه العملية التي تتم في إطار الاستجابة الإنسانية الأوروبية، ستسهل إيصال المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين فى غزة.

كما تتوفر مواد طوارئ إضافية من مخزونات الطوارئ الخاصة بالاتحاد الأوروبي وجاهزة للنشر إلى شركائنا في المجال الإنساني.

ويتم توجيه المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي حصريًا من خلال المنظمات الإنسانية المسجلة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

من جانبه، قال مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش: "إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة المنقذة للحياة أينما كانوا وبغض النظر عن الظروف، ومن خلال عملية الجسر الجوي الإنساني هذه إلى مصر، نهدف إلى دعم شركائنا في المجال الإنساني على الأرض في توفير الدعم المنقذ للحياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه في قطاع غزة. ولا يزال الوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية إلى غزة أمرا بالغ الأهمية لضمان وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى الأشخاص العالقين في هذه الأزمة.

وشكر مصر على دعمها وجهود التعاون التي تعتبر أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركائه للوفاء بمهمتنا الإنسانية."

وقال سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان بيرجر: "من خلال هذا الجسر الجوي الإنساني، يدعم الاتحاد الأوروبي توصيل الإمدادات التي يحتاجها شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني بشكل عاجل في غزة. وسيواصل الاتحاد الأوروبي التعاون الوثيق مع مصر وشركائنا في المجال الإنساني في البلاد لضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليمها إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في هذه الأزمة الرهيبة".