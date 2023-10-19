حزب التجمع: السيسي لم يستسلم للضغوط الدولية وظل فارسًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 10:35 مساءً - وجه النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع الشكر لحزب “مستقبل وطن” على الدعوة لعقد المؤتمر، اليوم الخميس، والهادف لدعم القضية الفلسطينية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن الجميع شعبًا وقيادةً يعمل من أجل مصر.

وقال النائب سيد عبدالعال: "ما يحدث الأن ليس فقط هجوم إرهابي من جانب إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية واستباحة التراب الفلسطيني، موضحًا أن هناك مؤامرات وسيناريو بديل يحاك في المنطقة ضد مصر.

وأضاف رئيس حزب التجمع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يستسلم للضغوط الدولية، وظل فارسًا، وقرر الاستجابة لشعبه بعدم تهجير الشعب الفلسطيني، ولن نكون نكبة جديدة لفلسطين، ويجب إسقاط هذا المخطط.

وجدد حزب التجمع على لسان النائب سيد عبدالعال، تضامنه الكامل مع شعب فلسطين وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.