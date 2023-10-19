أخبار مصرية

حزب المؤتمر: نساند قرارات الرئيس السيسى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 10:35 مساءً - تقدم مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، بوافر الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إخلاصه العميق للوطن، مؤكدًا أن الجميع من الأحزاب والأطياف مختلفة الاتجاهات تساند قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالقضة الفلسطينية.

 

وقال مجدي مرشد، خلال كلمته بمؤتمر حزب “مستقبل وطن” دعم الدولة المصرية في موقفها إزاء القضية الفلسطينية، اليوم الخميس: “هذا هو الشعب المصري الذي يقف بجانب قيادته على الدوام”.

 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر إن التاريخ لا ينسى، وجرائم إسرائيل لا تزال في الذاكرة، ومن يتذكر مذبحة بحر البقر في الشرقية، يعلم إننا أمام عدو غاشم لا ينظر لأي شئ ولا يقدر الإنسانية أو المبادئ ولا يراعي حرمة على الإطلاق فمنذ عام ٤٨ و ٧٦، و٧٣ ومصر هي السند الأول للقضية الفلسطينية منذ الأزل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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