برلماني: سيناء خط أحمر.. ونفوض الرئيس لحماية الأمن القومي المصري ودعم الشعب الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 11:36 مساءً - قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يدين ويرفض الانتهاكات والمجازر والمذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والمدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ والتي تخالف كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البنا، في كلمته اليوم، خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها مجلس النواب للنظر في تداعيات الأوضاع في غزة: "ستظل فلسطين في القلب وقضيتنا الأولى والأساسية،وستظل إسرائيل العدو الأبدي وجيشها المحتل سيقهر وسينتصر الشعب الفلسطيني ويسترد أراضيه المحتلة وستكون القدس عاصمة فلسطين".

وأعلن البنا، دعمه وتأييده لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع قائلا: "نفوض الرئيس في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، سيناء خط أحمر".

وأشاد بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر قمة القاهرة للسلام والذي سينعقد يوم السبت المقبل، والتي تعكس الدور الريادي لمصر في المنطقة ودورها المهم والمؤثر في القضية الفلسطينية.