طائرات تحمل أطنانا من المساعدات.. مطار العريش قِبلة العالم لدعم غزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 11:36 مساءً - يشهد مطار العريش بشمال سيناء تواصل تدفق المساعدات الدولية القادمة من كل دول العالم دعما للشعب الفلسطيني بمناطق قطاع غزة، وتضمنت المساعدات التى نقلت حتى صباح الخميس 15 طائرة أغذية ومؤن ومستلزمات طبية وخيام وبطاطين وأغذية مجففة وأدوية.

وتشير غرفة عمليات متابعة وصول الطائرات الاغاثية بمحافظة شمال سيناء إن المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش حتى الآن وهي من الأردن 12 طن ومن تركيا 68 طن ومن الإمارات 12 طن وتونس 11.5 طن ومنظمة الصحة العالمية 24 طن وبرنامج الأغذية العالمي واليونسيف 11 طن وقطر 37 طن، وفنزويلا 18 طن.

ويتسلم الشحنات الهلال الأحمر المصرى الذى يوفر متطوعين شباب ينقلون شحنات الطائرات بعد تفريغها وتجهيزها في مخازن لتنقل لقطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه واصل شباب الهلال الأحمر، تجهيز شحنات الإغاثة المنقولة جوا عبر مطار العريش والتي وصلت من الاردن، والامارات، وقطر، وتونس، وفنزويلا والبرازيل ، ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي واليونسيف.

وقال إن مدينة العريش تشهد ملحمة عمل لا يتوقف أبطاله شباب مصر من ابناء سيناء، الذين يعملون بجهد يفوق قدرتهم في نقل المساعدات بكل انواعها الطبية والغذائية والمؤن الطبية ومستلزمات مستشفيات وخيام وبطاطين.

وأضاف زايد، إنهم يستقبلون الشباب المتطوعين للعمل وتنظيم اماكن تواجدهم لفرق في اماكن ومواقع متعددة، وكل من يحضر لديه طاقة فهو حضر ليقدم شيئا ويكون صاحب دور.