"صحفيات مصريات" تنظّم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني على سُلم النقابة

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أحمد جودة - القاهرة - نظّمت مبادرة “صحفيات مصريات”، وقفة تضامنية على سُلم نقابة الصحفيين المصريين، مساء اليوم الخميس، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وشهداء قطاع غزة في العدوان الإسرائيلي عليهم.

ورددت الزميلات هتافات: “سامع صوت جي من الضفة الصهيوني لازم يتصفّى”، و"سامع أم شهيد بتنادي الصهيوني قتل ولادي"، والتحرير بالبندقية مش بحلول استسلامية".

وقالت المبادرة، في بيان دعوتها: “إلى ستات وأمهات وبنات مصر، نتابع جميعا بألم كبير ما يحدث على أرض غزة الصامدة الباسلة، نشاهد آلاف السيدات يواجهن الموت مع أطفالهن في البيوت، المئات يجهضن ويموت أطفالهن في الأرحام دون رعاية طبية تذكر، آلاف السيدات يحاولن صناعة الحياة وسط الموت المحقق”.

وأضافت المبادرة: “لذا، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يحاول القصف الصهيوني اقتلاعه من الأرض بكل الطرق البربرية والهمجية، وإحياءً لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، ولشجاعة زميلاتنا وزملاؤنا الذين يبذلون أرواحهم حتى ينقلوا الحقيقة، وتحية للنساء والأطفال الذين يؤكدون يوميًا أن فلسطين هي القضية، تدعو مجموعة صحفيات مصريات ستات مصر لوقفة احتجاجية نسائية على سلالم نقابة الصحفيين يوم الخميس في تمام الساعة السادسة، مرتديات ألوان العلم الفلسطيني الأحمر والأسود والأخضر والأبيض، لنُشكّل بأجسادنا علم فلسطين الحرة”.

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