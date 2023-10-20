إبراهيم فايق: حان موعد تواجد الرياضيين لدعم فلسطين وننتظر تواجدهم غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 12:31 صباحاً - قال الإعلامي إبراهيم فايق مذيع قنوات أون سبورت إن تواجد الرياضيين غداً في وقفة المنصة أمر هام حتى يقول الرياضيين كلمتهم في هذا الحدث الهام، خاصة أن الأحداث مُلتهبة في الشارع السياسي العالمي بسبب اعتداء الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل، وشدد إبراهيم فايق على أن الرياضيين دائماً ما يكون لهم دور هام في مثل هذه المواقف، لذا فإن تواجدهم مهم غداً من أجل المشاركة في الأحداث.

على صعيد متصل، تقرر أن يرتدي فريق الأهلي الطاقم الأسود بالكامل في مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

ويرتدي الأهلي الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء تضامنا مع فلسطين الأهلي بعد الأحداث التي شهدتها في الأيام وتعرضها للقصف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وطلب الأهلي ارتداء شارات سوداء في مباراة سيمبا بالدوري الإفريقي تضامنا مع الشقاء في فلسطين.

كما خاطب مسئولو النادي الأهلي وزارة الصحة وبنك الدم من أجل التبرع بالدم للجماهير قبل مباراة العودة ضد سيمبا يوم الثلاثاء المقبل.