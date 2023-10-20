بشير التابعى: وقفة الرياضيين غدا لتوجيه رسائل للعالم كله بوقف المجازر ضد الفلسطنين.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 12:31 صباحاً - كشف بشير التابعى، نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن وقفة الرياضيين غدا أمام المنصة بمدينة نصر بسبب الغضب الشديد ضد الأمور التي تحدث ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح بشير التابعى خلال فيديو مصور قائلا: "لا بد من توجيه رسالة قوية للعالم كله ضد الأمور التي تحدث للشعب الفلسطيني، ولا بد من وقف ما يحدث ضد الفلسطينين".

وفى وقت سابق وجه أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق الدعوة لجميع الرياضيين المصريين للمشاركة في وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية عند المنصة بمدينة نصرغداً بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

وطالب العميد أحمد حسن عبر دعوته على موقع انستجرام جميع الرياضين بالتواجد في وقفة الغد من أجل توصيل رسالة للعالم بصفة عامة وللأشقاء في فلسطين بإننا نقف معهم وندعمهم في هذه المحنة.