جدو: تواجد الرياضيين غدا أمر هام لدعم فلسطين أمام العدوان الغاشم.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 12:31 صباحاً - قال محمد ناجي جدو، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن وقفة الرياضيين غداً أمام المنصة سيكون لها هدف وهو توصيل رسالة للعالم أجمع بأننا ضد المجازر التي يقوم بها الاحتلال ضد الأشقاء في فلسطين، موضحاً أن الحضور غداً هام من أجل التأكيد على دعم الرياضيين للقضية الفلسطينية.

وواصل: "قلوبنا مع الأشقاء في فلسطين ونرفض ما يتعرضون له.. وبإذن الله سنودّع هذا الكابوس قريباً".

على صعيد متصل، تقرر أن يرتدي فريق الأهلي الطاقم الأسود بالكامل في مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

ويرتدي الأهلي الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء تضامنا مع فلسطين الأهلي بعد الأحداث التي شهدتها في الأيام وتعرضها للقصف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وطلب الأهلي ارتداء شارات سوداء في مباراة سيمبا بالدوري الإفريقي تضامنا مع الشقاء في فلسطين.

كما خاطب مسئولو النادي الأهلي وزارة الصحة وبنك الدم من أجل التبرع بالدم للجماهير قبل مباراة العودة ضد سيمبا يوم الثلاثاء المقبل.