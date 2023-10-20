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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - عمرو أديب يهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويوجه "رسالة نارية"

علق الإعلامي عمرو أديب، على هجمات الاحتلال الإسرائيلي، التي شنها المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على الفنانة أنغام، وأشاد عمرو أديب برد أنغام علي أدرعي.

عاجل - عمرو أديب يهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويوجه "رسالة نارية"

عاجل - عمرو أديب يهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويوجه رسالة نارية

قال الإعلامي عمرو أديب: "الست انغام دي القوه الناعمه بتاعتنا تخيل بقى لما تشوف قوتنا الخشنه حاجه حتكيفك تمام"، في إشادة لما قامت به أنغام ضد أدرعي، من الرد عليه بشكل قوي وقاسي، بسبب أفعال الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.

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كتبت الفنانة أنغام عبر صفحتها الشخصية بموقع إكس: "انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر، الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها".

وأضافت: "احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين".

أنغام تصف جيش الاحتلال بـ "المتوحش النازي"

عاجل - عمرو أديب يهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويوجه "رسالة نارية"

وتابعت أنغام: "الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين بريء من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل، شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت!!، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

واختتمت ردها بآية قرآنية: قال عز وجل: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

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ورد أفيخاي ادرعي على خبر دعاء أنغام عليه، عبر صفحته بموقع اكس، قائلًا: “حضرة الفنانة أنغام، والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية”.

وأضاف: "أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".