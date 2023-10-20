أستاذ اجتماع سياسي: الكيان الصهيوني يدفع مصر إلى آتون الحرب من جديد

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الشعب العربي من المحيط إلى الخليج وكل من لديه ضمير حول العالم ينتفض دعما للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هناك بعض اليهود اعتصموا في الكونجرس الأمريكي اعتراضا على القضف الصهيوني وما يحدث بحق الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية.

وأضاف الدكتور محمد سيد أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر دفعت الثمن غاليا خلال دفاعها عن القضية الفلسطينية ولا زالت تدفع الثمن، مؤكدا أن الأراضي المصرية خط أحمر ولن نفرط في شبر من تراب مصر، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني يدفع مصر إلى آتون الحرب من جديد من خلال مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، ترحيل الشعب الفلسطيني من أراضيه جريمة مكتملة الأركان برعاية المجتمع الدولي، مشيدا برفض الرئيس عبد الفتاح السيسي مقابل الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحا، لن نضع أيدينا مع من تلوث إياديهم بالدماء، والشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي ويفوضه في الدفاع عن أمن مصر القومي واتخاذ ما يراه من إجراءات.