نائب رئيس حزب المؤتمر: جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين يندى لها الجبين

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أحمد جودة - القاهرة - أدان اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، الجريمة الدموية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لافتا إلى أنها جرائم يندى لها الجبين ومخزية للعدو الصهيوني الجبان والغرب الذي يتشدق بحقوق الإنسان.

وأضاف اللواء دكتور رضا فرحات، اللواء دكتور رضا فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم وحشية كل يوم ضد الفلسطينيين، ومجزرة مستشفى المعمداني تذكرني بما حدث في مدرسة بحر البقر، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني يستهدف تجريف القضية الفلسطينية وتصفيتها عسكريا وعلى المجتمع أن يتخذ موقفا حازما وقويا ورادعا لإسرائيل.

تابع نائب رئيس حزب المؤتمر، تهجير الفلسطينيين مخطط إسرائيلي لاحتلال سيناء مرة أخرى، مشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه من الحنكة والخبرة العسكرية ما يجعله يتخذ القرارات المناسبة للدفاع عن أمن مصر القومي من أي تهديدات خارجية.