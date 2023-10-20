نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللواء أحمد كساب: نقدم برامج مطورة لصقل مهارات الكوادر الأمنية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف اللواء دكتور أحمد كساب مدير الإعلام والعلاقات السابق بأكاديمية الشرطة، تفاصيل تنظم الأكاديمية دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الإفريقية بمشاركة 23 دولة.

وقال اللواء دكتور أحمد كساب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وزارة الداخلية حريصة على تعزيز أواصر الترابط والتعاون مع الدول الإفريقية، من خلال إعداد البرامج العلمية والمتطورة لاستقبال المتدربين من أعضاء الدول الإفريقية وتشمل برامج ترفيهية وثقافية ورحلات للتعرف على معالم مصر لصقل مهاراتهم.

تابع مدير الإعلام والعلاقات السابق بأكاديمية الشرطة، هناك تسيق كامل بين وزارة الداخلية والخارجية المتمثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مما يوضح التناغم بين مؤسسات الدولة الوطنية بما يتناسب مع دور مصر العظيم.