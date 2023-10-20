نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الدكتور هاني سويلم، من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأكد سويلم، في بيان اليوم، دعمه لمنظومة الشكاوى بالوزارة والتي تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بلغت (٩٥ %)، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٩٥٦) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

وأشار إلى أن الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري وجهت الأجهزة المختصة بمحافظة القليوبية لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء من تراكم نواتج التطهير والقمامة على جسر ترعة بيشة عامر الامر الذي ادى إلى غلق الطريق بعزبة عطية فايد وعلى الفور قامت أجهزة الري بالمحافظة بالمعاينة وإزالة أسباب الشكوى برفع الناتج من على الجسر.

وفي محافظة الشرقية، وجهت الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بقرية رشدى يمركز فاقوس، حيث تم عمل اللازم بمعرفة اجهزة هيئة الصرف بالمحافظة وصيانة مجمع صرف رقم ٨ أيمن مصرف بحر فاقوس باستخدام معدات هيئة الصرف.

وفي محافظة البحيرة وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى التضرر من الصرف المغطى وارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية كنيسة الضهرية بالمحافظة، وعلى الفور تمت المعاينة على الطبيعه بمعرفة أجهزة الإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة وتم عمل الصيانة اللازمة لمجمع رقم ٣٦ أيمن مصرف امتداد شبراخيت وتم على الفور عمل الصيانة اللازمة وحسم الشكوى.

وفي محافظة كفر الشيخ.. وجهت الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير إلى انسداد شبكة الصرف المغطى بمجمع ٢ بمنطقة الخوالد الثانية بمركز سيدي سالم، حيث تم عمل الصيانة اللازمة بمعرفة الإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ وتم حسم للشكوى.

وفي محافظة الفيوم.. تم التوجيه لأجهزة الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر أهالي قرية يوسف الصديق من انسداد مصرف قبلي قارون المار بالقرية وعلى الفور تم المعاينة على الطبيعة بمعرفة إدارة صرف غرب الفيوم وتطهير المصرف وخفض المناسيب به وحسم الشكوى في حينه.